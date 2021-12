Vodafone e le offerte di Natale: ecco chi può avere 100GB inclusi per meno di 10 euro

Vodafone sta continuando per la sua strada, promuovendo numerose promozioni per questo inverno ma pensando anche ai vecchi clienti che hanno scelto di andare in mano ad altri gestori.

Secondo quanto riportato, sono ben tre le offerte che durante l’ultimo periodo avrebbero coinvolto in un rientro più utenti. Questi sarebbero stati convinti dai 100 giga disponibili ma soprattutto dei prezzi molto bassi di ognuna delle tre offerte in questione.

Vodafone: queste sono le tre offerte più interessanti del momento per rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited