Gli utenti Vodafone stanno lamentando problemi di connessione in tutta Italia. Le segnalazioni si stanno moltiplicando sulla piattaforma Downdetector con un inizio dei disservizi stimato intorno alle ore 15.22.

A giudicare dalle segnalazioni, sembra che i problemi riguardino principalmente le grandi città del centro e del nord Italia. Tra queste possiamo citare Torino, Milano, Perugia, Roma e Napoli.

Tuttavia, i disservizi si stanno verificando in tutta Italia, quindi le segnalazioni potrebbero aumentare nel corso di questi minuti. Infatti, le aree coinvolte iniziano ad aumentare ma ovviamente la maggiore visibilità è data dai grandi centri urbani.

Gli utenti Vodafone non riescono più a connettersi alla rete telefonica e dati dai propri smartphone

Gli utenti lamentano problemi con la connessione dei propri smartphone e l’impossibilità di accedere alla rete o di effettuare chiamate. Non potendo chiamare, gli utenti non possono neanche segnalare il disservizio al 190 o richiedere il supporto del centro assistenza.

I segnalatori di rete 5G e 4G sui device sono totalmente scomparsi sui device degli utenti, rendendo impossibile ogni tipo di operazione online. In alcuni casi, l’operatore ha scalato anche il credito in quanto il sistema ha riconosciuto in automatico lo sforamento delle soglie previste dal proprio piano dati.

Resta da capire come Vodafone reagirà ai disservizi e quanto tempo impiegherà per far tornare il tutto alla normalità.

Aggiornamento ore 16:43 – Al momento la situazione sembra sia in fase di miglioramento e le segnalazioni su Downdetector stanno diminuendo sensibilmente. Vodafone non ha rilasciato alcuna dichiarazione al momento, quindi non si conoscono le cause del disservizio.