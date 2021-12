Il volantino che Unieuro ha deciso di attivare per l’occasione, è indiscutibilmente uno dei migliori in assoluto, tutti gli utenti hanno la possibilità di conoscere da vicino una lunghissima serie di prezzi bassi e prodotti scontatissimi, con i quali confrontarsi per cercare di avere il meglio, senza spendere poi così tanto.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per la maggior parte degli utenti, la disponibilità della campagna è estesa a praticamente tutti i punti vendita in Italia, oltre che naturalmente al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la possibilità di ricevere gratis la merce presso il proprio domicilio. Per questo sarà necessario spendere almeno 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica.

Unieuro: il volantino con le offerte più pazze

I Natalissimi di Unieuro proseguono fino al 24 dicembre, portando con sé prezzi sempre più convenienti, a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a fronteggiare una incredibile campagna promozionale, con la quale avere la certezza di mettere le mani sui prodotti più invitanti e scontati del periodo.

Il modello di cui consigliamo caldamente l’acquisto è indubbiamente il Samsung Galaxy S21, un dispositivo commercializzato a soli 649 euro, con il quale è possibile raggiungere prestazioni da assoluto top di gamma. Rientrando invece nella fascia di prezzo dei 369 euro, ecco arrivare prodotti del calibro di Galaxy S20 FE, Oppo A94, Oppo Find X3 Lite, Motorola Edge 20 Lite, Oppo A74 o anche Xiaomi redmi Note 9 Pro. Le occasioni sono molteplici, scopritele subito a questo indirizzo.