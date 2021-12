Il volantino Bennet attivato nel periodo corrente riesce ancora una volta a migliorare la vita degli utenti che stavano aspettando il momento giusto per iniziare ad acquistare la tecnologia generale; i prezzi sono bassi e super convenienti per tutti, con un risparmio fuori da ogni logica.

Spendere poco con Bennet è sicuramente facilissimo, grazie sopratutto all’ampia disponibilità della campagna sul territorio nazionale; coloro che vorranno acquistare potranno recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, avendo la certezza di accedere a prezzi sempre bassi e indistinti. I prodotti sono inoltre distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e prevedono anche la variante completamente no brand (solo la telefonia mobile).

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid per avere gratis i codici sconto Amazon.

Bennet: quanti sconti speciali per tutti

Bennet vuole superare gli altri supermercati che si occupano di tecnologia, con una propria campagna promozionale di alto livello. Il volantino propone al consumatore una buona serie di offerte speciali, principalmente applicate su modelli appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile. Tra questi spicca chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, un modello che condivide le specifiche tecniche del Galaxy S20, con la sostituzione del processore Qualcomm Snapdragon, in alternativa al comune Exynos, proponendo ugualmente un prezzo che non supera i 400 euro.

Nel caso in cui le intenzioni siano di risparmiare ancora di più, ovvero non sfondare i 200 euro, allora la scelta potrà ricadere su Galaxy A22, Redmi 9T, Galaxy A12 o anche Redmi Note 8. Le offerte del volantino sono effettivamente visionabili sul sito ufficiale.