Overwatch offre una prova gratuita per tutta la durata del periodo natalizio, a partire da oggi e fino al 2 gennaio dopo Capodanno. I giocatori che non hanno ancora acquistato il gioco avranno accesso al roster completo di 32 personaggi, 28 mappe e tutte le modalità di gioco disponibili, proprio come nelle precedenti prove gratuite.

I giocatori che partecipano alla prova gratuita potranno avanzare nel gioco come di consueto, incluso salire di livello, sbloccare opzioni di personalizzazione e guadagnare Forzieri in-game, e potranno mantenere i progressi fatti se acquistano il gioco utilizzando lo stesso account che hanno usato per la prova gratuita.

Overwatch sta ospitando eventi a tema durante il natale

Gli utenti PC dovranno registrare un account Battle.net, i giocatori Xbox avranno bisogno di un abbonamento Xbox Live Gold e i giocatori PlayStation avranno bisogno di PlayStation Plus per partecipare alla prova. Per poter giocare, dovrai naturalmente cercare il gioco tramite lo store della tua console ed iniziare il download, che sarà gratuito fino al termine del periodo di prova. Se utilizzi un PC, invece, dovrai scaricare l’applicazione gratuita Battle.net ed effettuare il login con il tuo account per poter iniziare a giocare.

Overwatch sta attualmente ospitando il suo evento annuale Winter Wonderland, che include 4v4 Freezethaw Elimination, Mei’s Snowball Offensive, Yeti Hunt e Snowball Deathmatch, tra gli altri eventi di combattimento stagionali. La celebrazione durerà fino al 6 gennaio 2022, data in cui termineranno le festività natalizie.

In altre notizie su Overwatch, la serie di fumetti Overwatch di Dark Horse ha recentemente esaminato la ridenominazione del personaggio cowboy Cole Cassidy, che è stata creata in risposta al caso di molestie in corso di Activision Blizzard.