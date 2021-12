Grandi occasioni da non perdere per coloro che vogliono attivare una nuova ricaricabile con TIM, Vodafone, Iliad e WindTre nel corso di questi giorni di Natale. I principali provider italiano, infatti, assicurano agli abbonati tariffe vantaggiose con soglie di consumo quasi illimitate.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: grandi occasioni di Natale

Una grande occasione per gli abbonati di TIM è senza ombra di dubbio la TIM Wonder. Gli utenti che desiderano attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 70 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’iniziativa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone controbatte a questa iniziativa di TIM assicurando a tutti i clienti i vantaggi della promozione Special 100 Giga. In questa circostanza gli utenti del gestore inglese avranno a loro disposizione consumi illimitati per le chiamate più SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Per la quota internet saranno invece a disposizione 100 Giga anche in 4G. Il costo è confermato in 9,99 euro ogni mese.

La novità di Iliad si presenta con il lancio dell’inedita ricaricabile Giga 150. Tutti i nuovi utenti del provider francese, sempre al costo di 9,99 euro ogni mese, riceveranno telefonate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per la navigazione di rete, anche con le velocità del 5G.

La promozione finale per gli abbonati della telefonia mobile è la WindTre Star+. Il gestore arancione assicura questa promozione con consumi infiniti per telefonate e SMS più 70 Giga per la connessione di rete al prezzo di 7,99 euro.