Esselunga: tantissime occasioni per risparmiare al massimo

Esselunga, il volantino che ogni utente stava aspettando è finalmente disponibile per tutti nei vari punti vendita in Italia.

Il risparmio raggiunge livelli incredibilmente elevati da Esselunga, con questo volantino gli utenti hanno davvero la certezza di poter accedere a prodotti di alta qualità, senza essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale che potete trovare descritta nell’articolo, è da considerarsi attiva solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, con accessibilità garantita in ogni negozio fisico (senza vincoli o limitazioni regionali). Coloro che acquisteranno avranno inoltre la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, previo superamento dei 199 euro di spesa, oltre che naturalmente alla solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Scoprite in esclusiva assoluta le nuove offerte Amazon e ricevete anche tantissimi codici sconto gratis, iscrivendovi qui.

Esselunga: quanti sconti assurdi nel volantino

Con lo Speciale Multimediale, Esselunga ha voluto ancora dimostrare la propria attenzione verso la fascia media della telefonia mobile, o comunque tutto il segmento in generale. L’unico top di gamma raccolto all’interno della campagna promozionale, è l’Apple iPhone 13 Mini, un ottimo e recente dispositivo, il cui prezzo si aggira attorno agli 898 euro.

Sempre parlando di smartphone, le alternative sono tutte rappresentate da modelli i cui prezzi non vanno oltre i 400 euro, e coinvolgono Xiaomi Redmi Note 10S, Realme C25Y, Oppo A74, Oppo A94, Redmi 9AT o anche Xiaomi Mi 10T Lite. Come anticipato, indipendentemente da quale sceglierete, ricordiamo che ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi e nella sua versione no brand.

Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, ricordatevi del sito ufficiale dell’azienda, integra le varie promozioni.