Coop e Ipercoop sono inarrestabili: tantissimi sconti per tutti i gusti

Coop e Ipercoop continuano sull'ottima strada intrapresa in passato, lanciando una campagna promozionale degna di nota.

Coop e Ipercoop fanno sognare gli utenti con prezzi sempre più alla portata, ed una lunga serie di promozioni veramente incredibili. In questo modo sarà possibile approfittare di riduzioni importanti, garantendosi ugualmente l’accesso a dispositivi di alta qualità.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole sulla maggior parte dei prodotti in vendita nel volantino, in questo modo il cliente si ritrova a poter approfittare di una buona dose di riduzioni, con accessibilità garantita sul sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse raggiungere un valore superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: le offerte del volantino che nessuno si aspettava

All’interno della campagna promozionale di Coop e iPercoop si possono scovare buone occasioni alla portata degli utenti che vogliono spendere poco, e godere ugualmente di prodotti dalla qualità abbastanza elevata. I due modelli racchiusi nel volantino sono Galaxy S20 FE ed anche Apple iPhone X, una coppia decisamente interessante in vendita nel periodo corrente ad un prezzo massimo di 499 euro, con il quale godere globalmente di ottime prestazioni generali.

Sempre nella medesima soluzione, si possono anche scovare prodotti molto più economici, come Oppo A16, Alcatel 1B o anche Galaxy A32, tutti proposti a cifre ridotte rispetto al listino originario, e pari a meno di 300 euro. Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale dell’azienda.