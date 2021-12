Quando si tratta di contenuti video di breve durata, TikTok continua ad essere l’app da battere e continua ad aggiungere funzionalità per i suoi milioni di utenti. Il supporto GIPHY è stato aggiunto al loro popolare strumento Green Screen, oltre a uno strumento di miglioramento visivo per le persone che non sono eccellenti nel modificare il proprio lavoro. Gli utenti avranno anche accesso a ulteriori effetti musicali e vocali di animali, oltre alla possibilità di inviare film di alta qualità fino a 1080p HD.

Ora sarai in grado di utilizzare le GIF come sfondo se usi spesso lo schermo verde, poiché sembra essere uno degli degli effetti più popolari. La piattaforma ha collaborato con GIPHY, di proprietà di Meta (precedentemente Facebook), per offrire una vasta selezione di GIF.

TikTok ha aggiunto diverse funzionalità alla sua piattaforma

Queste GIF possono essere utilizzate in un video di reazione o per evidenziare o fare riferimento a un meme ‘iconico’. Le GIF ora appariranno come un’opzione per aggiungere media al tuo Green Screen. Prima di condividere un video, puoi utilizzare il nuovo pulsante ‘Miglioramento visivo’ per modificarlo automaticamente. Può aumentare l’esposizione del tuo video, fornire la correzione del colore e migliorare l’acquisizione in condizioni di scarsa illuminazione.

Dopo aver registrato o caricato un video, tocca il pulsante di miglioramento nel pannello di destra per vedere quanto può migliorarlo. Se non ti piacciono i miglioramenti automatici, premi semplicemente di nuovo il pulsante Migliora per tornare all’originale. Questo strumento è utile per le persone che non hanno familiarità con gli aggiornamenti video di base.

Infine, gli utenti di TikTok in determinate regioni potranno pubblicare filmati con una risoluzione fino a 1080p HD. Dopo aver filmato o caricato il tuo video, vai su Altre opzioni della pagina di pubblicazione e attiva l’impostazione ‘Carica HD’ per pubblicarlo in alta risoluzione.