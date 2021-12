L’ultimo DLC di GTA Online sembra provare (o riconfermare) che Michael De Santa, uno dei tre protagonisti di Grand Theft Auto V, è ancora vivo dopo gli eventi del gioco principale. Franklin – uno dei personaggi – cita Michael in una missione chiamata The Contract mentre guida davanti a una proprietà di uno studio cinematografico: ‘Conosco uno dei produttori qui intorno, amico. Spero che non sia al lavoro oggi’, dice.

Si pensa che questo sia un riferimento a Michael. I fan potrebbero ricordare che Michael ha lavorato come produttore cinematografico in Grand Theft Auto V, e questo pezzo di conversazione sembra confermare che è ancora vivo e lavora in tale veste.

Gta Online: il nuovo DLC si chiama The Contract

Michael muore in uno dei tre finali del racconto in GTA V. Trevor muore in un altro. Di conseguenza, sembra che il terzo finale, in cui vivono Franklin, Trevor e Michael, sia il finale canonico. Come sottolinea Kotaku, un recente aggiornamento di GTA Online potrebbe averlo già dimostrato, così come la sopravvivenza di Michael, ma ora abbiamo ancora più prove che è ancora vivo e vegeto.

The Contract è etichettato come una ‘Storia online di GTA’, il che implica che potrebbero esserci più episodi in arrivo, ma questa è solo una speculazione al momento. Rockstar ha dichiarato nel 2013 che sarebbe stato rilasciato un nuovo DLC incentrato sulla trama con gli eroi di GTA V.

Quando GTA V e GTA Online usciranno a marzo 2022 su PlayStation 5 e Xbox Series X, i giochi dovrebbero diventare ancora più grandi. GTA V, lanciato nel 2013, ha venduto l’incredibile cifra di 155 milioni di copie, mentre GTA Online non si ferma mai e continua a macinare soldi grazie alla sua miriade di microtransazioni.