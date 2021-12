WindTre ha recentemente introdotto una nuova offerta operator attack, la straordinaria GO 150 Flash + Digital Easy Pay. La tariffa è online per tutti i nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero da Iliad o MVNO, non prevede costi di attivazione e necessita di una spesa di rinnovo di soli 8,99 euro al mese.

Passa a WindTre: ecco l’offerta per i nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO!

La nuova offerta WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay è disponibile a un costo di soli 8,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

L’attivazione è riservata a tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

L’offerta WindTre può essere attivata soltanto in modalità Easy Pay, ciò implica la scelta di una delle seguenti modalità di pagamento del costo di rinnovo: carta di credito, conto corrente o carta conto.

Il gestore includerà nel prezzo tutti i servizi utili così da tutelare i clienti dalle spese aggiuntive. Inoltre, WindTre disattiva automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo così da evitare l’addebito di costi imprevisti. I clienti potranno comunque personalizzare le impostazioni e quindi riattivare i servizi che desiderano seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale http://www.windtre.it.