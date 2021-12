WindTre si prepara a vivere questi ultimi giorni di avvicinamento al Natale con una serie di novità per tutti gli utenti. I clienti che decidono di attivare una SIM con l’operatore arancione potranno beneficiare di una proposta alternativa alla nuova tariffa Giga 150 di casa Iliad. Gli abbonati potranno infatti scegliere la ricaricabile WindTre Star+.

WindTre, la migliore tariffa con 100 Giga per i giorni di Natale

La ricaricabile WindTre Star+ rappresenta un’occasione unica per quella fascia di pubblico che desidera ricevere soglie di consumo quasi illimitate unite con costi da vero e proprio ribasso.

Il ticket dei consumi a disposizione degli abbonati prevede 100 Giga per la connessione di rete anche con le velocità del 4G. Al tempo stesso gli utenti potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS senza limiti. Il prezzo previsto è in questo caso di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati di WindTre che sottoscrivono questa promozione dovranno tener conto di una serie di condizioni. Per l’attivazione della WindTre Star+, sarà necessaria una spesa una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM. I clienti inoltre dovranno anche impegnarsi per la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad necessita di un arco di tempo massimo pari a tre giorni lavorativi.

L’attivazione di questa promozione è possibile recandosi presso uno dei diversi punti vendita ufficiali del provider in Italia. Almeno sino ad ora, infatti, WindTre non garantisce la sottoscrizione online per le sue offerte low cost.