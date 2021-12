Sony ha annunciato il suo ultimo progresso nella tecnologia delle fotocamere per smartphone all’IEEE International Electron Devices Meeting. Sony ha presentato il primo sensore di immagine CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) a transistor a doppio strato al mondo.

A differenza dei sensori di immagine CMOS standard, il doppio sensore di immagine CMOS di Sony contiene fotodiodi indipendenti e transistor di pixel su diversi strati di substrato. Un sensore di immagine CMOS è costruito a strati, con un chip pixel con pixel retroilluminati impilati sopra un chip logico con circuiti di elaborazione del segnale.

Sony sta lavorando attivamente al suo progetto

A differenza dei sensori di immagine CMOS standard, che combinano fotodiodi e transistor pixel sullo stesso strato di substrato, la tecnica unica di Sony separa i fotodiodi ei transistor pixel. Il nuovo sensore di immagine di Sony potrebbe avere una gamma dinamica più elevata e ridurre il rumore delle immagini. Raddoppiando il livello del segnale di saturazione e ampliando la gamma dinamica di un’immagine, l’innovativa tecnologia architetturale CMOS di Sony ottimizza gli strati del fotodiodo e del transistor pixel.

Di conseguenza, le qualità dell’immagine sono migliorate notevolmente. Sia alle dimensioni dei pixel attuali che a quelle inferiori, la nuova struttura dei pixel consentirà ai pixel di mantenere o migliorare le loro caratteristiche esistenti. Sony è in grado di espandere le dimensioni dei transistor dell’amplificatore grazie al nuovo design CMOS. Sony riduce la quantità di rumore nelle foto notturne e in altri luoghi bui aumentando le dimensioni del file.

In scenari con illuminazione mista, l’innovativa tecnologia CMOS di Sony previene la sottoesposizione e la sovraesposizione. Il suo design più recente del sensore di immagine promette fotografie di alta qualità e a basso rumore anche in situazioni di scarsa illuminazione. Sony ha dichiarato che la sua nuova tecnologia CMOS è destinata agli smartphone, ma non ha specificato quando potremmo vedere telefoni con questo nuovo design del sensore.