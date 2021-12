Il tanto atteso successore di OnePlus Buds Z, marchiato OnePlus Buds Z2, è finalmente arrivato in Europa e negli Stati Uniti. Per il piacere degli audiofili, la startup tecnologica cinese ha reso disponibili le sue cuffie ricche di funzionalità in tutto il mondo. Gli OnePlus Buds Z originali sono stati rilasciati per la prima volta nel 2020. Gli OnePlus Buds Z2 rappresentano un miglioramento significativo rispetto al modello precedente. Hanno ANC (cancellazione attiva del rumore) e driver dinamici più grandi rispetto ai Buds Z dello scorso anno.

A parte questo, rispetto ai Buds Z, gli auricolari hanno una durata della batteria più lunga. Inoltre, gli auricolari appena rilasciati hanno una modalità Pro Gaming che fornisce una latenza ridotta, rendendoli un equipaggiamento essenziale per i giocatori mobile. OnePlus Buds Z2 ha anche la capacità di competere con Samsung Galaxy Buds Live e Nothing Ear 1. Il design di OnePlus Buds Z2, d’altra parte, è invariato rispetto al suo predecessore. Tuttavia, durano più a lungo con la batteria.

OnePlus Buds Z2 saranno disponibili in Italia dal 20 dicembre

Le Buds Z2 costano 99 euro. Puoi anche scegliere tra due interessanti opzioni di colore: Obsidian Black e Pearl White. Il sito Web ufficiale di OnePlus negli Stati Uniti sta attualmente vendendo l’opzione di colore OnePlus Buds Z2 Pearl White. All’inizio del prossimo anno sarà disponibile l’opzione di colore Obsidian Black. Le Buds Z2 saranno disponibili nel Regno Unito e in Europa a partire dal 20 dicembre, secondo un post sul forum OnePlus.

OnePlus Buds Z2 ha un design paragonabile a OnePlus Buds Z, come affermato in precedenza. Il Buds Z2 contiene anche un driver dinamico da 11 mm, simile al suo predecessore. La differenza più significativa tra i nuovi auricolari OnePlus e gli originali Buds Z è che i nuovi includono la cancellazione attiva del rumore. Oltre a ciò, includono modalità mono e trasparenza. Il Buds Z2 supporta Bluetooth v5.2 per la connettività.

Inoltre, i nuovi auricolari OnePlus sono alimentati da una batteria da 40 mAh. Con l’ANC attivato, la sua potente batteria può fornire fino a 5 ore di riproduzione. Possono fornire fino a 7 ore di riproduzione quando l’ANC è disattivato. Con la custodia di ricarica IPX4 con connettore USB di tipo C, gli auricolari hanno una durata della batteria di 38 ore. Dopo soli 10 minuti di ricarica, gli auricolari possono fornire fino a 5 ore di ascolto audio. Il supporto per Dolby Atmos e il rilevamento dell’usura sono altre due caratteristiche importanti.