Il servizio di abbonamento Nintendo Switch Online Expansion Pack ha finalmente acquisito una manciata di giochi Sega Genesis / Mega Drive aggiuntivi. Gli utenti dell’Expansion Pack possono giocare ai nuovi aggiornamenti Sega Genesis / Mega Drive sul proprio Nintendo Switch in questo momento, secondo le piattaforme di social media di Nintendo. Di seguito sono riportati i cinque nuovi giochi:

Altered Beast è un classico picchiaduro che lascerebbe un po’ vuota qualsiasi raccolta di Genesis / Mega Drive se non fosse inclusa. Ha una musica fantastica e una recitazione vocale divertente. ToeJam & Earl è uno strano gioco di avventura ambientato negli anni ’90.

Nintendo Switch Online intende migliorare il suo servizio

Un altro classico di Treasure, Dynamite Headdy, è arrivato su Nintendo Switch Online. Il talento di Treasure per il gameplay appena invecchiato, così come l’estetica deliziosamente brillante e un design intelligente del ‘backstage’, aiutano questo a distinguersi. Sword of Vermilion è un gioco di ruolo che combina l’esplorazione di dungeon con il combattimento a scorrimento laterale. Anche se questa ambizione va a scapito di un level design poco chiaro e di combattimenti goffi, è un gioco piuttosto ambizioso per l’epoca.

Infine troviamo Thunder Force 2, con un sistema di potenziamento unico e colonne sonore metal costantemente eccezionali. Nintendo ha esitato a rilasciare nuovi titoli per il Nintendo Switch Online Expansion Pack, come ci aspettavamo. Dal lancio del livello di abbonamento, è stato aggiunto un solo nuovo gioco alla libreria N64: Paper Mario.

Speriamo che Nintendo possa aumentare la frequenza degli aggiornamenti nel 2022. Con giochi come Banjo-Kazooie e F-Zero X in arrivo, l’N64 ha già una tabella di marcia. Tuttavia, gli aggiornamenti per Sega Genesis e Mega Drive sono attualmente incerti.