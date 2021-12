TIM avanza con la sua offerta commerciale dedicata alla streaming tv. Durante questo Natale, gli utenti del provider italiano potranno estendere i loro contenuti televisivi grazie ad un abbaiamento alla piattaforma TIMvision. Il servizio prevede, infatti, tante novità sia per il calcio, che per lo sport e l’intrattenimento.

TIM, per Natale Netflix si aggiunge alle offerte per calcio e sport

Di base, tutti coloro che scelgono il servizio TIMvision potranno accedere ad un ricco contenitore di serie tv e film in esclusiva, tra produzioni sia italiane che internazionali. In aggiunta, per quanto concerne, la componente calcio e sport, TIM garantisce anche la presenza di DAZN. I clienti avranno la possibilità di attivare un account per la tv streaming utile per la visione della Serie A in diretta.

In aggiunta al calcio nazionale, su TIM è presente anche la Champions League. Il provider italiano, al già citato accordo con DAZN, ha aggiunto anche una partnership con Mediaset. Gli utenti potranno quindi accedere al servizio Mediaset Infinity+ sempre incluso nel prezzo.

Il pacchetto che congiunge TIMvision con Mediaset e con DAZN prevede un prezzo davvero molto conveniente per tutti i clienti: solo 29,99 euro ogni mese. Gli abbonati avranno inoltre il decoder TIMvision Box senza costi aggiuntivi.

Per queste festività natalizie, inoltre, TIM amplia ancora di più la sua offerta. In via del tutto promozionale, gli abbonati riceveranno anche Netflix con la libera visione di serie tv e film presenti in piattaforma. La presenza della piattaforma streaming non prevede alcun genere di extra sul rinnovo mensile.