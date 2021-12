Durante la settimana del Black Friday è durante il Cyber Monday ci sono davvero tantissime offerte anche da parte dell’azienda Sony. È stato proposto anche in offerta l’abbonamento annuale a PlayStation Plus. Ora, però, questo servizio è tornato nuovamente in offerta ad un prezzo super.

PlayStation Plus: il sevizio in abbonamento è in offerta a 29,99 euro

La nota azienda Sony ha proposto e sta ancora proponendo numerose offerte in diverse categorie di prodotti. Come già accennato, le offerte riguardano anche l’ambito del gaming. Il servizio di abbonamento a PlayStation Plus, in particolare, è proposto al momento ad un prezzo decisamente appetibile.

Nello specifico, l’abbonamento annuale al servizio è proposto in offerta ad un prezzo scontato di 29,99 euro. Si tratta quindi di ben 30 euro di sconto rispetto al suo prezzo standard che è di 59,99 euro. L’offerta sarà valida dal 9 dicembre 2021 fino alle ore 23:59 del 19 dicembre 2021.

Per poter usufruire dell’offerta, gli interessati potranno utilizzare il sito ufficiale di Sony. Questo servizio offre numerosi vantaggi. Ogni anno saranno infatti garantiti gratuitamente ben 24 giochi, non mancano inoltre contenuti e pacchetti aggiuntivi, sono garantiti sempre sconti sul PlayStation Store, è disponibile la modalità multigiocatore online e non mancano 100 GB sul cloud per i dati di gioco.

Vi ricordiamo che, oltre a Sony, anche altre aziende stanno proponendo diverse offerte di rilievo. Epic Games, ad esempio, ha deciso di offrire in regalo per le festività natalizie ben 15 videogiochi, a partire dal 16 dicembre fino al prossimo 30 dicembre. Tra i videogiochi che saranno offerti in regalo, sappiamo già che il primo sarà Shenmue 3.