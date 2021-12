Iliad punta ancora molto sul Natale e sulle sue tariffe low cost per ottenere sempre più clienti in Italia. Il provider francese ha confermato anche in questo mese di Dicembre la sua oramai classica promozione di punta, ossia la Giga 120. Gli abbonati che si avvalgono di questa tariffa avranno consumi senza limiti per effettuare telefonate ed inviare SMS con un pacchetto di 120 Giga. Il costo previsto per il rinnovo sarà di 9,99 euro.

Iliad, due tariffe alternative per la stagione natalizia

La Giga 120 è tra le migliori promozioni nel campo delle telefonia mobile in Italia. Tuttavia, questa tariffa non è l’unica promozione di listino che Iliad propone ai suoi abbonati. Due altre iniziative vanno aggiunte alla lista: la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 nelle ultime settimane ha sostituito la promozione Giga 50. Gli utenti che optano per questa tariffa riceveranno consumi senza limiti per le chiamate ed SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica. Per la quota internet sono previsti 80 Giga anche con le velocità del 4G e 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Il costo di rinnovo mensile per la promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altra ricaricabile da considerare è la Giga 40. Il costo per questa promozione è di 6,99 euro. Il pacchetto prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 40 Giga per navigare in internet.

Come per la Giga 120, anche i clienti che scelgono queste due tariffe dovranno elargire ad Iliad un costo extra di 10 euro per la ricezione della SIM.