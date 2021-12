Samsung non si limita a riporre la sua attenzione esclusivamente su quelli che saranno i prossimi top di gamma delle serie Galaxy S22. Il prossimo anno sarà infatti ricco di novità interessanti che comprenderanno anche una nuova serie di tablet attesa ormai da parecchio tempo. I tre dispositivi della serie Galaxy Tab S8 sembrano ormai pronti al lancio ma non si conosce ancora quello che sarà il periodo nel quale Samsung procederà con la presentazione.

Nell’attesa il noto leaker Evan Blass ha diffuso in rete alcune immagini che mostrano i tre tablet Samsung anticipando così quelle che saranno le loro particolarità estetiche.

Samsung Galaxy Tab S8: ecco il design dei tre dispositivi!

Le foto condivise da Evan Blass tramite un recente tweet permettono di notare soprattutto la netta somiglianza tra il Samsung Galaxy Tab S8 e il Galaxy Tab S8 Plus. A differenza del modello Ultra, sulle cui caratteristiche ci soffermeremo in seguito, i due modelli sembrano presentare delle dimensioni simili e un design analogo. La parte frontale fa spazio a un display con cornici evidenti e a una fotocamera frontale riposta al centro del lato lungo del dispositivo.

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra attira invece particolare attenzione. Seguendo quanto proposto da Apple, Samsung sembra aver optato per l’inserimento della fotocamera frontale all’interno di un notch che potrebbe non essere del tutto apprezzato dal pubblico. La tacca però potrebbe non destare troppe perplessità per via della riduzione dello spessore delle cornici rispetto ai modelli precedentemente descritti.

Il lancio, come già anticipato, avverrà nel corso del prossimo anno ma attendiamo ancora l’emergere di una probabile data per la presentazione.