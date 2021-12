Dopo il Black Friday Vodafone si getta a capofitto nella stagione natalizia. Nel corso di questo mese di Dicembre, il provider inglese desidera ampliare ancor di più la sua già ricca platea di pubblico. La chiave per questo obiettivo sarà ancora una volta garantita dalle tariffe low cost. I clienti che desiderano passare a Vodafone possono ora scegliere una promozione molto vantaggiosa come la Special 70 Giga.

Vodafone, la grande tariffa low cost per la stagione del Natale

La tariffa Special 70 Giga di Vodafone si conferma una delle migliori attualmente sul mercato. I clienti che optano per questa iniziativa avranno consumi illimitati per telefonate ed SMS con 70 Giga per la connessione di rete 4G.

Il costo previsto dall’operatore inglese per il rinnovo mensile di questa promozione sarà di soli 7,99 euro. I clienti che sono interessati, in aggiunta al prezzo per il rinnovo, dovranno aggiungere soltanto un piccolo extra dal valore di 10 euro, extra valido per la dotazione della SIM.

Al netto dei costi da ribasso, inoltre, Vodafone garantisce anche un’ulteriore garanzia, quella dei prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM, gli abbonati non potranno ricevere rimodulazioni su costi e soglie di consumo.

Per sottoscrivere questa ricaricabile, i clienti dovranno recarsi solo ed esclusivamente presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Ad ora la tariffa non è disponibile sui canali internet della compagnia britannica. Sempre gli utenti interessati dovranno richiedere la portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad. Ad oggi per l’operazione sono necessari sino a tre giorni lavorativi.