Instagram ha lanciato una serie di funzionalità nuove e sperimentali volte a rendere la sua app un luogo più sicuro per gli adolescenti. Per cominciare, la piattaforma sta rilasciando la funzione ‘Take a Break‘ precedentemente annunciata negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia. Ora, quando un utente scorre Instagram da un po’ di tempo, l’app gli chiederà di fare una pausa e di impostare promemoria per il futuro.

Gli adolescenti, in particolare, riceveranno notifiche per impostare quei promemoria per assicurarsi che siano a conoscenza della funzione. Vedranno anche suggerimenti supportati da esperti per aiutarli a ‘riflettere’.

Instagram sta cercando di rendere più sicura la sua piattaforma

A marzo, Instagram lancerà strumenti per genitori e tutori che daranno loro un modo per vedere quanto tempo i loro figli trascorrono sull’app e per impostare limiti di tempo. Gli adolescenti avranno anche la possibilità di informare i loro genitori se segnalano qualcuno, fungendo da modo per segnalare agli adulti nella loro vita che potrebbero aver bisogno di parlarne.

Una delle funzionalità sperimentali che Instagram sta testando sarà utile per adolescenti e giovani adulti che desiderano rimuovere la loro attività sull’app da quando erano più giovani. Consentirà agli utenti di eliminare in blocco le foto e i video che hanno pubblicato, nonché tutti i loro Mi piace e commenti. La funzione sarà disponibile per tutti a gennaio.

Un’altra funzione di test espanderà ciò che Instagram ha iniziato all’inizio di quest’anno quando ha proibito agli adulti di fare DM agli adolescenti che non li seguono. All’inizio del prossimo anno, verrà anche disattivata la possibilità di taggare o menzionare adolescenti da parte di adulti che non li seguono.