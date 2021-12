A dicembre verrà rilasciata la versione ufficiale di ColorOS 12 per le serie Oppo Find X2 e Oppo Reno6, nonché per tanti altri smartphone. La società ha rilasciato ufficialmente il programma di aggiornamento per i suoi device. La lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento la trovate in basso.

Cinque modelli, tra cui Oppo Find X3, Find X3 Pro, Find X3 Pro Mars Exploration Edition, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, hanno già ricevuto gli aggiornamenti ColorOS 12. Questi, invece, sono i device che riceveranno ufficialmente ColorOS 12 a dicembre:

Oppo Reno5 Pro+ 5G

Oppo Reno5 Pro+ Artist Limited Edition 5G

Oppo-Reno5 5G

Oppo Reno5 Pro 5G

Oppo A95 5G

OnePlus 9R 5G

Oppo Ace2

Oppo Ace2 EVA Limited Edition

Oppo-A93 5G

Oppo Reno5 K 5G

Oppo K9 5G

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

Oppo-Find X2

Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Oppo Reno6 Pro+ 5G

Oppo Reno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition

Oppo-Reno6 Pro 5G

Oppo Reno6 5G

ColorOS 12 arriverà su tutti i dispositivi in Cina e non solo

ColorOS 12 è stato rilasciato per la prima volta in Cina, tuttavia è stato successivamente rilasciato in tutto il mondo a ottobre. Si dice anche che il firmware aggiornato sia più fluido, più pulito e più stabile, secondo Oppo. ColorOS 12 si basa su quattro pilastri: design inclusivo, efficienza intelligente, protezione della privacy e fluidità. Nella scocca sono inclusi un design migliorato, Emoji animati, una funzione Always on Display rivista, supporto per temi basati su sfondi, una funzionalità PC Connect per trasmettere lo schermo dello smartphone a un PC e un nuovo pannello per il controllo del consumo energetico.

Entro la fine del 2022, Oppo prevede di aggiornare più di 50 modelli di smartphone alla ColorOS 12. Naturalmente, sappiamo già che Oppo Find X3 Pro 5G è stato il primo dispositivo a ricevere questo aggiornamento. Gli utenti di questo dispositivo possono ottenere l’aggiornamento a partire da oggi.