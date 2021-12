Da Unieuro è tornata una delle campagne promozionali più incredibili, stiamo parlando dei Natalissimi, la perfetta soluzione per riuscire ad acquistare i migliori prodotti in commercio, senza dover essere costretti a spendere cifre particolarmente elevate.

La soluzione che potete visualizzare direttamente nell’articolo, riprende tutto quanto di buono le precedenti sono effettivamente state in grado di offrire; in altre parole, gli acquisti possono essere completati fisicamente nei punti vendita, come anche sul sito ufficiale di Unieuro, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio di ogni acquirente (con una spesa superiore ai 49 euro).

Unieuro è inafferrabile, ecco gli sconti più pazzi

Innumerevoli prodotti sono disponibili a prezzi decisamente scontati rispetto ai listini del periodo, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile. I modelli più interessanti dell’intero catalogo Unieuro sono Galaxy S21 Ultra 5G e Apple iPhone 12 pro, due must have da consigliare ad occhi chiusi agli utenti alla ricerca della perfetta soluzione e di prestazioni dall’altissimo potenziale; la spesa a conti fatti è ancora elevata, infatti saranno necessari 969 e 899 euro per l’acquisto definitivo.

Volendo invece risparmiare al massimo sull’acquisto di nuovi smartphone, consigliamo di scegliere uno dei seguenti: Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme GT Master Edition, Vivo Y33s o similari, tutti disponibili a meno di 400 euro. La campagna promozionale è oggi attiva praticamente ovunque in Italia, sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale, collegatevi a quest’ultimo per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende nel periodo corrente.