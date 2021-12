Aprite bene le orecchie, quello che stiamo per dirvi vi farà sobbalzare. Siete pronti? Ebbene, nel vostro smartphone potreste avere la miglior fonte di guadagno mai esistita (o quasi). Insomma, la scheda SIM spesso può rivelarsi una SIM di valore grazie ad alcuni dettagli in particolare. Continuate a leggere per scoprirli tutti!

Smartphone di valore: i numeri fortunati

Non è una bufala come potrebbe sembrare. Infatti esistono delle SIM Top Number, cioè numeri telefonici associati ad operatori popolari come TIM, Vodafone e Wind Tre, che hanno delle peculiarità. Ad esempio, alcuni numeri sono talmente rari che potrebbero indurre i collezionisti a pagare cifre inimmaginabili per accaparrarsi l’ambita scheda.

La particolarità di questo tipo di collezionismo ha attirato le attenzioni della “Iena” Matteo Viviani, inviato della trasmissione di Italia Uno, il quale ha pensato ad una bella idea: mettere insieme alcuni di questi numeri in seguito alle interviste effettuate nel programma e metterli all’asta, devolvendo il ricavato in beneficenza. Le cifre sono state interamente destinante all’Istituto Nazionale Tumori.

Alla compravendita al rialzo hanno partecipato 600 utenti. Ecco la lista delle schede che sono state comprate dai collezionisti (con la dicitura “X,Y,Z” si indicano tutte quelle schede elettroniche i cui numeri sono tutti o parzialmente uguali a prescindere dal prefisso operatore):

2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM.

per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM. 8.600 euro per il numero TIM 33Y XXXXXXX.

per il numero TIM 33Y XXXXXXX. 1.920 euro per il numero Vodafone 342 XXXXXYY.

per il numero Vodafone 342 XXXXXYY. 856 euro per il numero Wind 320 XYZYZYZ.

per il numero Wind 320 XYZYZYZ. 343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9.

Come possiamo vedere, le cifre pagate per queste schede telefoniche sono davvero importanti, arrivando addirittura alle migliaia di euro. Per cui, se vi rendete conto di avere dei numeri di telefono con queste caratteristiche, avrete un semplice modo per fare molti soldi!