Manca ormai davvero poco al lancio del Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Il dispositivo, la cui presentazione ufficiale è stata più volte posticipata dal colosso, arriverà tra poco più di un mese e nelle ultime ore è trapelato quello che sarà il suo costo in Europa.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition: ecco il costo del dispositivo in Europa!

Rispetto ai top di gamma della serie Galaxy S21, il modello Fan Edition sarà lanciato a un costo più conveniente per il pubblico. Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung lancerà infatti il suo smartphone a un costo di 649,00 euro. Il prezzo fa riferimento alla variante da 128 GB, per la versione da 256 GB si prevede un costo di circa 699,00 euro. I prezzi indicati potrebbero non corrispondere esattamente a quelli ufficiali ma l’indiscrezione sembra decisamente attendibile.

Il lancio ufficiale del Samsung Galaxy S21 Fan Edition avverrà nelle prime settimane del mese di gennaio 2022 e anticiperà la presentazione della nuova serie Galaxy S22.

La produzione di massa dello smartphone ha subito ritardi dovuti principalmente alla carenza di chip e componenti necessarie al suo assemblaggio. Samsung ha riposto la sua attenzione principalmente ai suoi dispositivi pieghevoli lasciando ipotizzare l’abbandono della sua realizzazione.

Nel mesi passati sono però emerse anticipazioni che hanno dato modo di conoscere buona parte delle specifiche tecniche del dispositivo. Si tratterà dunque di uno smartphone con display da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz. Ad alimentare il dispositivo ci sarà una batteria da 4500 mAh. Sul retro, invece, sarà presente un comparto fotografico a tre sensori con principale da 12 megapixel.