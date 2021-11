Samsung Display ha brevettato quattro nuovi pannelli destinati a dei presunti dispositivi pieghevoli. I display documentati sono noti come “Display Flex OLED” e ciò rimanda a quanto già trapelato riguardo la possibile realizzazione di due pieghevoli brevettati come “Samsung Galaxy Z Roll” e “Samsung Galaxy Z Slide”.

Samsung Display Flex OLED: ecco tutti i display brevettati dal colosso!

Il portale LetsGoDigital offre informazioni e immagini circa quelli che sono i display brevettati da Samsung così da permetterci di osservarne le caratteristiche principali e ipotizzarne la destinazione. Pur non essendo ancora molti i dettagli trapelati è certo che tra le prossime mosse del colosso vi sarà la creazione di dispositivi interessanti.

Un primo pannello mostrato in foto presenta la nomenclatura “Flex Note” e sembra possa essere utilizzato per la realizzazione di tablet pieghevoli o di laptop con display ampio. Segue un “Flex Slidable” probabilmente destinato al tanto ipotizzato smartphone arrotolabile sul quale Samsung sarebbe a lavoro da tempo.

Il colosso pensa anche a un nuovo display per i suoi dispositivi a conchiglia e indica il pannello in questione con il nome “Flex Bar“. “Flex Square” sarebbe invece il pannello adeguato ai futuri Samsung Galaxy Z Fold.

Quanto affermato fino ad ora non trova conferme ufficiali ma è frutto di ipotesi nate dall’analisi di quanto brevettato dall’azienda sudcoreano negli ultimi tempi. Non conosciamo ancora, quindi, quella che sarà la reale destinazione dei display brevettati ed è ancora troppo presto per ritenere certa la loro creazione. Il documento potrebbe far riferimento a un progetto destinato a restare su carta o da utilizzare per lo sviluppo di ulteriori tecnologie.