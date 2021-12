Carrefour sa come invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, in questi giorni ha lanciato una campagna promozionale decisamente ricca di occasioni e di prezzi sempre più bassi e convenienti, con i quali sarà possibile risparmiare al massimo.

La soluzione corrente riprende chiaramente tutto quanto vi abbiamo raccontato in passato, infatti segue esattamente le linee guida dei volantini che hanno fatto la storia dell’azienda, dando la possibilità ai consumatori di acquistare tranquillamente in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, senza imporre limitazioni territoriali particolari.

Carrefour: il volantino dalle mille offerte speciali

Carrefour sa perfettamente come invogliare gli utenti ad acquistare la tecnologia, sebbene in questo periodo non sia stata perfettamente in grado di lanciare una campagna promozionale dall’elevato potenziale. All’interno del volantino si trovano solamente due prodotti che potrebbero catturare l’attenzione dei consumatori: Xiaomi Redmi 9AT e Xiaomi Mi Band 4C.

Il primo è uno smartphone di fascia estremamente bassa, in vendita sul mercato da poco più di un anno, ed oggi raggiungibile con un esborso addirittura inferiore ai 100 euro. Il secondo, allo stesso modo, è un wearable altrettanto economico, da scegliere in combinata con il precedente per fruire al massimo dell’intera esperienza offerta dall’ecosistema aziendale. Il suo prezzo, come potete immaginare, è altrettanto ridotto, basteranno soli 14,95 euro per il suo acquisto definitivo.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, troverete ad attendervi tutti gli sconti più interessanti.