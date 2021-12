Il volantino proposto da Carrefour in occasione delle festività natalizie è assolutamente incredibile, al suo interno gli utenti possono scovare prezzi sempre più convenienti su una infinità di prodotti interessanti, i quali garantiscono prestazioni superiori alle aspettative.

Il risparmio è cosa certa in ogni singolo negozio in Italia, basterà difatti decidere di recarsi presso gli stessi per godere dei prodotti che potete trovare nel nostro articolo. I quali, ad ogni modo, sono commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi, che copre solamente i difetti di fabbrica, e nella loro versione no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Se volete scoprire in esclusiva assoluta i nuovi codici sconto Amazon, non dimenticatevi del canale Telegram interamente dedicato.

Carrefour: occasioni da non perdere per tutti

Le occasioni raccolte all’interno dell’ultimo volantino Carrefour possono davvero far sognare gli utenti, sopratutto coloro che vogliono spendere per un nuovo smartphone una cifra che non superi i 100 euro. Il modello racchiuso nella corrente campagna promozionale è lo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale del 2020 dalle discrete prestazioni, distribuito con 64GB di memoria interna, e sopratutto nella sua variante completamente sbrandizzata.

Il consiglio che vi possiamo dare è di valutare l’acquisto in combinata con la Xiaomi Mi Band 4C, una smartband pensate da soli 14,95 euro e dalle prestazioni complessivamente accettabili, in confronto al prezzo finale di vendita. Questo e altro ancora vi attende direttamente da Carrefour, se volete approfittare degli ottimi sconti che l’azienda ha deciso di lanciare, ricordatevi di aprire il prima possibile il sito.