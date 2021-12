Con il volantino Bennet gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale veramente incredibile, all’interno della quale si trovano prodotti sempre più scontati e dai prezzi convenienti, applicati sulle più svariate categorie merceologiche.

Il risparmio da Bennet sta portando gli utenti ad acquistare tantissimi prodotti di tecnologia generale, pagandoli cifre ridottissime rispetto ai listini del periodo; i prezzi sono bassi e sono complessivamente applicati su dispositivi dall’elevato potenziale, o comunque molto richiesti dalla community nazionale.

Bennet: questi sono gli sconti più interessanti di Dicembre

La spesa da Bennet è ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti, anche ad esempio brandizzati Apple. L’azienda ha voluto proseguire sull’ottima strada intrapresa in passato, rilanciando alcuni degli sconti più richiesti ed interessanti. I modelli effettivamente coinvolti vanno a toccare Apple iMac, un computer fisso da ben 24 pollici, in vendita a 1299 euro, passando anche per MacBook Air da 979 euro, oppure il più economico iPad con display da 10.2 pollici, commercializzato a 299 euro.

Non mancano ovviamente anche sconti legati alla telefonia mobile, tra questi spiccano chiaramente Oppo A53s, in vendita a 149 euro, oppure un discreto galaxy A32 5G, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 239 euro. Indipendentemente dal livello di spesa, ricordiamo la garanzia legale della durata di 24 mesi, per ogni acquisto effettuato.

I dettagli della campagna promozionale sono integralmente raccolti sul sito ufficiale di Bennet, in modo da conoscere da vicino ogni singolo prezzo.