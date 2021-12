Google ha recentemente fatto una serie di nuovi annunci che riguardano il suo sistema operativo Android, e tra questi spuntano una serie di nuove features in arrivo per Android Auto. Questi aggiornamenti verranno implementati presto, con il supporto per risposte rapide basate su touchscreen per le notifiche dei messaggi, chiavi digitali per auto e un collegamento permanente allo streamer musicale di tua scelta.

Prima di tutto, ora puoi chiedere ad Android Auto di avviarsi automaticamente non appena il telefono si connette alla tua auto.

Android Auto ha supportato più servizi di messaggistica dal lancio, ma fino ad ora l’utente era in grado di rispondere ai messaggi solo utilizzando il controllo vocale dell’Assistente Google. Ora, però, Android Auto ha aggiunto il supporto per Smart Reply, una funzione che ti consente di rispondere ai messaggi toccando rapidamente le risposte pre-scritte sul touchscreen, in modo simile a Google Messaggi, Gmail, Chat e altro.

Anche trovare la tua musica sta diventando più semplice, con una nuova voce per la funzione di ricerca e un nuovo pulsante per la musica che appare nella schermata principale di Android Auto che riproduce la musica con un solo tocco.

Ecco le ultime novita’

Infine, Google sta introducendo una funzione “Chiave digitale per auto” che ti consente di bloccare, sbloccare o avviare il tuo veicolo compatibile direttamente dal tuo telefono. Quindi, se possiedi un Pixel 6, Pixel 6 Pro o Samsung Galaxy S21 e vivi in ​​determinati paesi, potrai utilizzare subito questa funzione.

Oltre agli aggiornamenti di Android Auto, anche Android Automotive sta ricevendo un aggiornamento grazie a una nuova app.

Amazon ha lanciato una versione Android Automotive dedicata di Amazon Music, disponibile per il download ora dal Google Play Store su Android Automotive.