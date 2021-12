Vodafone cambia ancora le carte in tavola per alcune sue tariffe legate alla telefonia mobile. Il gestore inglese ha previsto una serie di modifiche per i costi della promozione più popolare, la celebre Special 50 Giga.

Vodafone, in arrivo i nuovi costi per la tariffa Special 50 Giga

La Special 50 Giga da sempre si è accreditata come la tariffa di tutti gli utenti che entrano in Vodafone, effettuando la portabilità del numero da altro gestore. A caratterizzare la promozione ci sono ampie soglie di consumo e prezzi da ribasso.

Le rimodulazioni per la Special 50 Giga prevedono ora un costo mensile superiore di 2 euro. Gli utenti che sino a qualche mese fa pagavano 7,99 euro ogni trenta giorni si troveranno ora a pagare 9,99 euro per il rinnovo della tariffa. Il costo, invece, sale a 8,99 euro per coloro che avevano precedente costo fissato a 6,99 euro.

Gli aumenti dei prezzi in casa Vodafone non coincidono con un rafforzamento delle soglie di consumo per la promozione. Tutti i clienti che hanno scelto la Special 50 Giga avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet.

La tariffa Special 50 Giga contempla nuovi prezzi di listino soltanto per i vecchi clienti. Anche Vodafone, come gli altri operatori, garantisce una novità a tutti i nuovi clienti. Gli utenti che attivano una SIM ex novo avranno infatti costo bloccato nei primi sei mesi. In linea con le altre offerte low cost presente in catalogo, anche per Special 50 Giga non saranno previste rimodulazioni nei primi sei mesi di abbonamento.