Le offerte del mese di Dicembre sono da sempre tra le migliori dell’anno, proprio perché le aziende puntano a scontare di molto i prodotti, invogliando gli utenti ad acquistare in occasione delle festività natalizie. Da Esselunga è stato attivato un volantino estremamente interessante, ricco di occasioni e di prezzi da non perdere.

Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi alla campagna, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia, e che tutti i prodotti sono disponibili con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi (se smartphone sono anche sbrandizzati).

Esselunga: prezzi molto più bassi del normale su tutto

Lo Speciale Multimediale reso disponibile da Esselunga è spaventoso, a tutti gli effetti gli utenti hanno tra le mani una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, con la quale poter risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati. Il top di gamma racchiuso al suo interno è l’Apple iPhone 13 Mini, oggi è acquistabile alla modica cifra di 898 euro, un prezzo che possiamo considerare accettabile in confronto alle prestazioni offerte.

Per il resto non mancano chiaramente riferimenti alle varianti più economiche, quali sono xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Mi 10t Lite, Galaxy A22, Oppo A94, Realme C25Y, Galaxy A03s o anche Redmi 9AT, tutti proposti a prezzi che non superano i 400 euro. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link, con acquisti effettuabili fino al 31 dicembre.