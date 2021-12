Le offerte che esselunga ha deciso di attivare nel periodo corrente, riescono a far risparmiare davvero moltissimo tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare la tecnologia, cercando comunque di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto.

La campagna promozionale descritta nel nostro articolo è da ritenersi valida direttamente nei singoli punti vendita, infatti è importante ricordare che non sarà possibile sfruttare i medesimi prezzi di vendita sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. Coloro che vorranno ottenere i prodotti, potranno anche godere della garanzia di 24 mesi da esercitare nei medesimi punti, oltre a naturalmente le varianti no brand per la telefonia mobile.

Scoprite in esclusiva assoluta i codici sconto Amazon e le offerte più pazze della giornata, sono disponibili sul nostro canale Telegram.

Esselunga: gli sconti sono da pazzi

Incredibili offerte sono state raccolte da Esselunga all’interno dello Speciale Multimediale, attivato fino al 31 dicembre 2021. Il top di gamma che l’azienda ha deciso effettivamente di coinvolgere nella campagna è l’Apple iPhone 13 Mini, oggi disponibile a 898 euro, un prezzo complessivamente di tutto rispetto, dato il suo essere neonato del mercato nazionale.

Le restanti promozioni disponibili riguardano perlopiù smartphone in vendita a meno di 400 euro, riguardano Xiaomi Redmi Note 10 5G a 198 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a soli 238 euro, passando anche per Oppo A94 a 268 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 98 euro, Galaxy A22 a 188 euro o Realme C25Y, Galaxy A03s e similari.

I dettagli della campagna promozionale di Esselunga li potete sfogliare aprendo questo link con tutti i prezzi.