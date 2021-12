Con il volantino Bennet non si scherza assolutamente, la corrente campagna promozionale riesce a riprendere tutto quanto di buono abbiamo visto in passato, mettendolo a disposizione di un numero sempre crescente di utenti in Italia.

Per essere sicuri di avere l’occasione di risparmiare ala massimo, dovete recarvi personalmente in un negozio sul territorio, senza però dover sottostare a vincoli o limitazioni di alcun tipo. In parallelo, al superamento dei 199 euro di spesa, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, la quale prevede la possibilità di pagare direttamente tramite il conto corrente bancario.

Bennet: che occasioni e che prezzi bassi

I prezzi che Bennet ha deciso di attivare nel periodo corrente, rappresentano chiaramente quanto di meglio ci saremmo aspettati di trovare, proprio per festeggiare il Natale ed il Black Friday. All’interno del volantino spiccano prima di tutto alcuni sconti interessanti applicati sui prodotti di casa Apple, come ad esempio iPad 10.2 in vendita a 299 euro, passando per i più costosi iMac da 24 pollici in vendita a 1299 euro, o MacBook Air da 979 euro.

Per quanto riguarda la telefonia mobile con sistema operativo Android, invece, segnaliamo la presenza di Oppo A53s e galaxy A32, due discreti smartphone dalle buone prestazioni generali, il cui prezzo finale di vendita non supera i 239 euro. Per valutare tutti gli sconti, e scoprire quali sono i migliori prodotti che l’azienda ha deciso di lanciare in promozione, dovete rifarvi il prima possibile al sito ufficiale.