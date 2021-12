I prezzi attivati da Bennet nell’ultimo periodo sono infinitamente bassi, e permettono ai consumatori italiani di raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo difatti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro. Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, in modo da avere la possibilità di godere di una eccellente qualità, risparmiando.

L’unica via di accesso agli sconti, come per tutte le precedenti campagne promozionali di Bennet, consiste nei punti vendita fisici, infatti i prezzi bassi non sono stati in nessun modo attivati sul sito ufficiale dell’azienda. Al netto di questa piccola limitazione, ricordiamo comunque che è tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono altresì distribuiti nella variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Bennet: che occasioni speciali nel volantino

Con Bennet gli utenti si ritrovano a poter acquistare ottimi prodotti a prezzi relativamente scontati, almeno in confronto ai listini originari. L’attenzione dell’azienda verso il brand Apple è da sempre ammirevole, ed è rimarcata anche in quest’occasione; i due modelli effettivamente inclusi vanno a toccare Apple iPad 10.2 a 299 euro, MacBook Air a 979 euro e Apple iMac da 24 pollici a 1299 euro.

Le restanti offerte legate alla tecnologia, al netto di qualche modello di televisore, vanno a toccare Oppo A53s, in vendita a 149 euro, oppure Galaxy A32 5G a soli 239 euro. Se interessati all’acquisto, lo ricordiamo, sarà necessario affrettare i tempi, poiché le scorte effettivamente disponibili sono estremamente limitate.