Android 12 non arriva sul tuo cellulare? Non disperare, la soluzione potrebbe essere Paranoid Android. Trattasi di una delle custom ROM più famose di sempre, il cui vecchio team ha realizzato la Oxygen OS di OnePlus.

Il software, basato su Android Open Source, viene da sempre aggiornato in maniera tempestiva, giungendo dunque Android 12. I primi dispositivi a beneficiare dell’aggiornamento sono OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Urge comunque precisare che la ROM è in fase alpha, sebbene si basa sulla versione stabile di Android caricata su AOSP all’inizio del mese scorso.

OnePlus 8 o 8 Pro dovrebbe essere comunque aggiornati per vie ufficiali all’ultima versione del software di Google, ma se appartieni alla categoria degli utenti smanettoni che non vogliono aspettare per provare l’ultima novità, Paranoid Android Sapphire allora fa al caso tuo.

Android 12 subito grazie a Paranoid Android Sapphire

Il team di Paranoid Android ha comunicato sul suo blog ufficiale che la Custom ROM sarà presto disponibile non solo per la serie 8 dei device OnePlus, ma per tanti altri dispositivi.

Il software é simile – per non dire identico – a quello che troveremmo sui Google Pixel. Insomma, Android Puro, senza fronzoli o funzionalità inutili. A questo, il team di Paranoid Android aggiunge alcune feature che vanno a migliorare l’esperienza utente, come alcuni sfondi speciali di Hampus Olsson e miglioramenti dell’interfaccia utente tramite scorciatoie e widget.

Come detto poc’anzi, Paranoid Android Sapphire è ora disponibile al download per la serie OnePlus 8. Se hai un OP, ricorda che il tuo dispositivo deve girare su OxygenOS basata su Android 11, il bootloader deve essere sbloccato e devi avere una recovery modificata per poter installare questa custom ROM.