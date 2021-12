Gennaio é vicino, e con la festa della Befana si avvicina anche il lancio di Samsung Galaxy S21 FE. Come le altre versioni Fan Edition, anche questo S21 FE dovrebbe essere una versione meno costosa dello smartphone flagship Samsung. I due telefoni condivideranno design e parte dell’hardware, quindi perché scegliere uno piuttosto che l’altro? Cerchiamo di capirlo assieme.

È importante tenere presente che quanto vi stiamo per dire non é stato ancora confermato da Samsung, trattandosi di rumor non ufficiali. Ciò detto, stando a quanto riferito dal sito web di notizie coreano DDaily, Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere lanciato solo in Europa, e per certi versi sarà persino preferibile al suo “gemello” più costoso.

Samsung Galaxy S21 FE: le specifiche tecniche

Partendo dal display, S21 FE dovrebbe presentare un display AMOLED da 6,4 pollici, dunque sarà un po’ più grande rispetto ad S21, il quale ha uno schermo da 6,2 pollici; la frequenza di aggiornamento, anche in questo caso é 120Hz, mentre la risoluzione é QHD. Lato hardware, Galaxy S21 FE sarà caratterizzato dal potente chipset Snapdragon 888 di Qualcomm, proprio come il Galaxy S21.

Qualche dubbio sorge circa la RAM: lo smartphone é già stato certificato dal TENAA, e stando a quanto emerso dovrebbe presentare 8 GB, mentre il report scovato negli archivi della Google Play Console indica che avrà 6 GB di RAM. Come ormai la stragrande maggioranza di smartphone top gamma, anche Galaxy S21 FE dovrebbe essere dotato di una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore da 32 megapixel + 8 megapixel + 12 megapixel; la fotocamera frontale sarà da 12 megapixel. Un passo indietro, in questo caso, rispetto ad S21, dettato dalla necessità di contenere il prezzo.

Veniamo ora al prezzo. Secondo WinFuture.de, il prezzo di partenza del modello base da 8 GB/128 GB è di 649 euro, mentre la variante più da 256 GB costerà 50 euro in più. Non notate nulla? Beh, sono i medesimi prezzi di lancio del Galaxy S20 FE, e se seguirà il suo trend, nel giro di poche settimane dovrebbe costare già 150 euro in meno.

I colori, infine, dovrebbe essere i classici bianco e nero, affiancati da tonalità più cangianti come rosa e verde. Appuntamento al 4 gennaio, data nella quale lo smartphone dovrebbe essere svelato al grande pubblico.