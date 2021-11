Il Samsung Galaxy S21 FE sarà rilasciato a gennaio e probabilmente il Galaxy S22 verrà rivelato il mese successivo. Altre perdite e voci emergeranno fino all’annuncio ufficiale del prodotto. Nell’attesa, aspettatevi che più immagini e dettagli saranno condivisi da diverse fonti. Le ultime che sono arrivate iguardano i possibili colori: rosso, grigio, viola, bianco e nero. Questi non sono ancora definitivi, ma almeno possiamo dire che il Galaxy S21 FE uscirà in vari colori.

La fotocamera del Galaxy S21 FE potrebbe essere leggermente declassata per mantenere basso il prezzo. Anche lo slot per schede microSD può essere rimosso da questo modello come con la serie Galaxy S21.

Galaxy S21 FE verrà svelato a gennaio

La prossima Fan Edition non rivaleggia esattamente con i telefoni Galaxy S22, ma sicuramente le persone confronteranno i due. Il Galaxy S21 FE potrebbe essere preferito a causa del prezzo e delle specifiche di punta, mentre il nuovo Galaxy S22 includerà prestazioni aggiornate.

Un altro rapporto ci dice che le specifiche e le immagini del Galaxy S21 FE sono state avvistate sotto forma di brochure. Si dice che lo smartphone sia dotato di entrambi i chipset Snapdragon 888 e Exynos 2100 più GPU Mali G78 e GPU Adreno 660, rispettivamente. Ci saranno 256 GB di spazio di archiviazione integrato e fino a 12 GB di RAM.

Il lancio potrebbe avvenire il 4 gennaio 2022, al CES di Las Vegas. Per quanto riguarda le specifiche, esso includerà uno schermo FHD+ AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, protezione Corning Gorilla Glass, foro centrale per la fotocamera selfie da 32MP, porta USB Type-C e una configurazione a tripla fotocamera (64MP + sensore di profondità + ultra grandangolare).

Il telefono funzionerà con 6 GB di RAM e una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15 W e sistema operativo Android 11. Ci sarà un sensore di impronte digitali sullo schermo e le opzioni di connettività standard come Wi-Fi dual band, 4G LTE, 5G, GPS, Bluetooth 5.1 e USB Type-C. La brochure mostra che il Galaxy S21 FE sarà disponibile in nero, crema, lavanda e bianco.