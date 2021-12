WindTre, come sempre, sfrutta l’avvicinarsi delle festività per attirare l’attenzione del pubblico lanciando nuove offerte in versione Christmas Edition.

La WindTre DI PIÙ FULL 5G Christmas Edition è ora disponibile per tutti i nuovi clienti con una quantità più alta di Giga di traffico dati a un costo davvero conveniente.

Passa a WindTre con le offerte natalizie e ricevi 150 GB al mese!

L’offerta WindTre DI PIÙ FULL 5G Christmas Edition è disponibile per tutti i nuovi clienti, che hanno la possibilità di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

200 minuti verso l’Estero

Il costo della tariffa è di 14,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno affrontare la spesa attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto. Non sarà necessario, quindi, ricaricare la SIM mensilmente per andare incontro al costo di rinnovo. Inoltre, grazie alla disattivazione automatica di tutti i servizi a sovrapprezzo non sarà addebitato nessun costo aggiuntivo né ci saranno spese impreviste.

WindTre include nel prezzo anche i servizi utili, come il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato. Ogni cliente avrà la possibilità di disattivare i servizi inclusi in qualsiasi momento seguendo le indicazioni fornite dal gestore sul suo sito ufficiale.

La tariffa appartiene al pacchetto di opzioni All Inclusive DI PIÙ, che include un’offerta con 50 GB mensili e una promozione con Giga illimitati ogni mese. WindTre risponde così alle esigenze di più, permettendo a ognuno di scegliere l’opzione più adeguata.