SPUSU: ennesimo rinnovo della promo, 50 Giga e altro a 5,98 euro per tutto Dicembre

È tutto vero, l’operatore virtuale di telefonia mobile Spusu ha deciso di rinnovare per l’ennesima volta la promo Spusu 50 a 5,98 euro al mese. Ha così posticipato la scadenza al 31 Dicembre 2021 salvo altre proroghe. Dunque i nuovi e vecchi clienti potranno attivarla a costo zero, per poi cambiare la modalità di pagamento contattando il servizio clienti o accedendo al proprio profilo (se necessario).

SPUSU: cosa offre la promozione?

Spusu 50, al costo di 5,98 euro al mese, propone un bundle mensile di 2000 minuti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G+. Inoltre dà modo di navigare tramite la rete WindTre, con una velocità pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

I clienti possono poi beneficiare del servizio effettuando anche chiamate internazionali verso numeri fissi e mobili dei seguenti Paesi UE: Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Spagna, Ungheria, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi.

Per quanto riguarda la navigazione, in Roaming UE (e nel Regno Unito per ora), i minuti e gli SMS si possono usare alle stesse condizioni nazionali, ma per il traffico dati vi è un limite massimo di Giga, ovvero 3,3 Giga al mese per tutto il 2021 e 4 Giga mensili a partire dal 2022. Grazie a Spusu 50 si possono risparmiare fino a 100 Giga, che sommandosi con quelli standard permettono di avere a disposizione fino a 150 Giga totali.

Per i nuovi clienti con o senza portabilità del numero, il prezzo della SIM ammonta a 9,90 euro con spedizione a domicilio inclusa.