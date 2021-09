Spusu ha recentemente prorogato la sua offerta Spusu 50, la cui scadenza è prevista per il 30 settembre 2021 a meno di altri cambiamenti.

L’attivazione può essere messa in atto da tutti i nuovi clienti, sia con che senza portabilità, e i già clienti dell’operatore virtuale. Ricordiamoci insieme cosa propone l’offerta.

Spusu 50, con minuti, SMS e Giga è stata prorogata

Vi ricordo che l’offerta Spusu 50 comprende 2000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 5.98 euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Con tutte le sue offerte, Spusu consente di navigare su rete WindTre 4G con velocità massima raggiungibile di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Inoltre, il traffico voce è valido anche per le chiamate internazionali verso numeri fissi e mobili di alcuni Paesi dell’Unione Europea. Anche con questa offerta, come su tutte le altre dell’operatore, è possibile richiedere le nuove eSIM. La possibilità di richiedere la eSIM con spusu è aperta a tutti, sia per i nuovi clienti che per gli attuali (in quest’ultimo caso basta contattare il Servizio Clienti al 378 010 1000 o tramite WhatsApp al numero 378 010 2000 o inviando una mail a ciao@spusu.it).

Per i nuovi clienti invece, in fase di sottoscrizione dell’offerta online, basta mettere il flag all’apposita voce “Ordina eSIM“. Una volta effettuata la video identificazione, il profilo eSIM verrà inviato via mail entro un giorno lavorativo. Come giustamente ricorda anche l’operatore nell’apposita sezione del suo sito web, per ora solo alcuni smartphone, tablet o smartwatch sono compatibili con la eSIM.