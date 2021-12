Il lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition non è certo stato dei migliori. I giocatori si sono accorti immediatamente che i tre titoli della collection sono afflitti da svariati bug e problemi che, a volte, inficiano l’esperienza di gioco.

Rockstar Games è già intervenuta con una prima patch che aveva lo scopo di risolvere i problemi più gravi ed evidenti. Nonostante gli sforzi, alla fine la software house ha dovuto chiedere scusa ai propri per la qualità non eccelsa dell’opera.

Insieme alle scuse è arrivata anche una promessa molto importante. Gli sviluppatori avrebbero continuato a lavorare a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition per apportare nuove correzioni.

Rockstar Games ha rilasciato la patch 1.03 per Grand Theft Auto: The Trilogy



Con un annuncio sul proprio blog ufficiale, Rockstar Games ha annunciato che una nuova patch è disponibile per il download. Le correzioni riguardano tutti e tre i giochi su tutte le piattaforme su cui sono disponibili: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Nel changelog vengono indicati centinaia di correzioni tra cui miglioramenti della stabilità e correzioni alle texture e alle condizioni meteorologiche. Proprio la pioggia è uno dei grandi problemi dei titoli in quanto viene visualizzata anche all’interno degli edifici.

Gli sviluppatori si sono concentrati anche sui problemi come la sincronizzazione dei sottotitoli con l’audio, errori di battitura e compenetrazioni poligonali. Non si tratta di errori gravi ma comunque permettono di rendere il mondo di gioco più coerente. Siamo certi che nel corso delle prossime settimane arriveranno ulteriori correzioni che miglioreranno ulteriormente i titoli.