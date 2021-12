A Natale i prezzi del volantino Expert sono ancora più bassi, grazie ad una campagna promozionale che spinge gli utenti ad acquistare i migliori prodotti in circolazione, raggiungendo una spesa che non supera cifre particolarmente elevate.

Spendere poco con Expert è davvero semplicissimo per svariati motivi, in primis per la possibilità di godere delle riduzioni praticamente ovunque in Italia, oltre che direttamente sul sito ufficiale. In questo caso, tutti gli acquisti prevedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere direttamente alla cifra mostrata a schermo. I prodotti, inoltre, sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, da esercitare direttamente nelle medesime location d’acquisto.

Expert: occasioni da non perdere per tutti

Da Expert arrivano nuove offerte veramente speciali, gli utenti possono godere di ottimi prezzi fino al 12 dicembre 2021, riuscendo ad accedere a prodotti veramente molto scontati, rispetto ai vari listini del periodo. In prima pagina si scopre il primo prodotto in promozione, stiamo parlando dell’Apple iPhone 12, in vendita nel periodo corrente a soli 799 euro (variante da 128GB di memoria interna).

Osservando poi da vicino il segmento degli smartphone di ultima generazione, ecco arrivare Galaxy S21 Ultra 5G a 1279 euro, Galaxy S21 a 749 euro, Galaxy S21+ a 899 euro, oppure Redmi 9C a 169 euro, Oppo A54s a 199 euro, Galaxy A52 a 349 euro, Oppo Find X3 Lite a 329 euro, Oppo A94 a 299 euro e similari.

Il volantino può essere sfogliato in maniera molto più dettagliata aprendo le pagine che sono state inserite direttamente a questo link.