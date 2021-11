Chiunque riesca a creare con successo una mod multiplayer per The Legend of Zelda: Breath of the Wild avrà come ricompensa un premio di 10.000 dollari da uno YouTuber. Su Twitter, il creatore di contenuti, che si fa chiamare PointCrow di YouTube, ha annunciato un premio a cinque cifre per chiunque possa sviluppare una mod multiplayer per Breath of the Wild.

Mentre le promesse monetarie vengono spesso fatte sui social media, sembra che PointCrow sia seriamente intenzionato a voler sviluppare l’aggiornamento. Insieme a un tweet che informa i fan della taglia basata sulla mod, il designer ha delineato una serie di requisiti che devono essere soddisfatti per richiedere il premio.

I'M PUTTING A $10,000 BOUNTY ON THE CREATION OF A BREATH OF THE WILD MULTIPLAYER MOD terms & conditions read here: https://t.co/oOfIbZQQTa #breathofthewild #botw #zelda pic.twitter.com/e287bFE740 — eric (@PointCrow) November 10, 2021

Mentre i termini e le condizioni completi possono essere letti nel tweet, i punti salienti includono il fatto che la mod deve essere giocabile ovunque sulla mappa, fornire a PoinCrow l’accesso esclusivo alla mod una o due settimane prima del rilascio ed essere libero di giocare per chiunque vuole accedervi. Le condizioni della taglia originariamente stabilivano che la mod avrebbe dovuto consentire il multiplayer fino a quattro persone; tuttavia, PointCrow ha recentemente rivisto i termini, riducendo la necessità di supportare semplicemente due giocatori.

Ovviamente, tutti i modder partecipanti avranno molto lavoro da fare e molti hanno sottolineato che è improbabile che 10.000 dollari coprano le ore richieste nella progettazione di giochi professionali. PointCrow ha anche affermato che la mod deve essere pronta almeno due mesi prima della data di rilascio di Breath of the Wild 2 per poter beneficiare dell’incentivo di 10.000 dollari.