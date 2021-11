Sifu, la straordinaria avventura di arti marziali dello sviluppatore di Absolver Sloclap, arriverà su PlayStation e PC un po’ prima del previsto. La sua data di arrivo è stata anticipata all’8 febbraio, poche settimane prima della sua uscita originariamente prevista del 22 febbraio.

Annunciando il lancio rivisto, Absolver ha spiegato che voleva mettere Sifu nelle mani dei giocatori un po’ prima, in modo che “possano divertirsi a giocarci prima del mese che attende l’uscita delle versioni AAA”. Se Sifu fosse rimasto fedele alla sua data di uscita originale, si sarebbe scontrato con personaggi come l’espansione The Witch Queen di Destiny 2, Horizon: Forbidden West e il sempreverde Elden Ring.

Sifu, se non hai familiarità, è un gioco d’azione in terza persona per giocatore singolo – incentrato su “intensi combattimenti corpo a corpo”. La storia parla della ricerca di vendetta di un giovane studente di Kung Fu dopo l’omicidio della sua famiglia.

Una storia davvero incredibile

Questo viaggio lo porta “dai sobborghi infestati da bande ai freddi corridoi delle torri aziendali”, abbattendo un nemico dopo l’altro lungo la strada. Usando una combinazione di arti marziali e oggetti raccolti dall’ambiente: c’è anche un ciondolo magico in grado di rianimare i giocatori in caso di sconfitta. Tuttavia, la sua magia non è illimitata e l’eroe sarà più vecchio ad ogni resurrezione, fino a quando non sarà più in grado di essere resuscitato.

I sistemi di combattimento e progressione di Sifu vengono rilasciati man mano e ultimamente due nuovi video condivisi insieme all’annuncio della data di uscita di Sloclap.

Sifu sarà disponibile su PS4, PS5 e PC tramite Epic Games Store dall’8 febbraio.