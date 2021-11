Il volantino Comet è assolutamente inaspettato, a tutti gli effetti gli utenti fronteggiano una campagna promozionale dalle mille sorprese e dai prezzi sempre più bassi, la quale spinge chiaramente ad un risparmio che supera di gran lunga quanto visto nei giorni scorsi.

L’accessibilità del volantino è garantito in ogni singolo negozio, in questo modo gli sconti saranno fruibili praticamente ovunque, senza limitazioni o vincoli territoriali di alcun tipo. In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo che gli acquisti potranno anche essere completati direttamente online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: quanti sconti e che prezzi bassi solo oggi

Comet è assolutamente inarrestabile, con la corrente campagna promozionale l’azienda è stata in grado di ridurre di molto i prezzi di vendita dei principali prodotti in commercio, promettendo comunque prestazioni ben superiori alle aspettative. I modelli da non perdere assolutamente di vista sono galaxy S21+, in vendita al prezzo finale di soli 749 euro, passando anche per gli ottimi Oppo Reno6 Pro, iPhone 12 Mini o anche iPhone 13 Mini, i cui prezzi oscillano da un minimo di 599 euro, fino ad un massimo di 889 euro.

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale si possono scovare anche prodotti decisamente più economici, quali sono TCL 20L+, Realme GT Master Edition, Wiko Y62 Plus, Oppo Find X3 Lite o anche Oppo A16/Oppo Reno6, tutti con prezzi inferiori ai 499 euro. Il volantino può essere sfogliato qui.