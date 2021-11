La settimana del Black Friday è quasi finita, ma è stata comunque ricca di tantissime offerte e promozioni interessanti. Tra le varie aziende, anche Sony ha detto la sua, proponendo svariati titoli e videogiochi in sconto sul PlayStation Store. Vediamo qui di seguito alcuni dei giochi proposti in offerta.

Tanti giochi in sconto su PlayStation Store per il Black Friday

Sul PlayStation Store sono solitamente presenti già diverse offerte interessanti, riguardanti sia videogiochi per PS4 sia videogiochi per la nuova console PS5. Tuttavia, con l’arrivo della settimana del Black Friday, le offerte e gli sconti sono pressoché raddoppiati (per la gioia dei videogiocatori).

Tra questi, non possiamo non citare in primis The Last of Us – Parte 2, sequel molto atteso del primo capitolo di questa saga. Attualmente è offerto per il Black Friday a 19,99 euro, quindi con il 50% di sconto rispetto al prezzo iniziale. Dicasi lo stesso per Dark Soul – Remastered, che è sempre proposto in sconto a 19,99 euro.

Sconti ancora più elevati con il videogioco Assassin’s Creed Oyssey. Quest’ultimo è proposto ad un prezzo di soli 17,49 euro, ovvero con uno sconto pari ad addirittura il 75% (il suo prezzo iniziale è di 69,99 euro). Anche Need For Speed Heat Deluxe Edition è proposto con uno sconto del 75%, ovvero a 19,99 euro. All’appello troviamo Doom Eternal nella versione Standard Edition proposto ad un prezzo di 17,49 euro, con uno sconto del 75% contro il suo prezzo iniziale di 69,99 euro. Ritorna in offerta anche The Witcher 3 (nella versione Game of The Year Edition), il quale è attualmente disponibile ad un prezzo di soli 9,99 euro.