PlayStation Plus è il noto servizio in abbonamento di PlayStation con il quale gli utenti possono usufruire ogni mese di tanti contenuti multimediali senza alcun costo extra. Sono già stati annunciati e resi disponibili da alcu i giorni i videogiochi di novembre, ma a breve verranno annunciati ufficialmente quelli del mese di dicembre 2021. Tuttavia, in queste ultime ore sono stati già rivelati da alcuni leaks.

PlayStation Plus: rivelati in anticipo da alcuni leaks i videogiochi di dicembre 2021

I videogiochi e i titoli inclusi con il servizio in abbonamento a PlayStation Plus per questo mese sono già stati rivelati e sono ancora disponibili. Tuttavia, gli appassionati del mondo PlayStation sono già in trepidante attesa per i nuovi titoli che devono arrivare durante il prossimo mese di dicembre 2021.

Come già accennato, però, i fan sono stati per così dire accontentati. Nel corso delle ultime ore sono stati infatti rivelati i videogiochi in uscita da alcuni leaks. Nello specifico, il sito web Reserera.com ha pubblicato un articolo. Su quest’ultimo è presente un post di un Forum di videodenominato Dealabs, il quale parla proprio dei videogiochi che saranno disponibili “in offerta” su PlayStation Plus a dicembre.

I videogiochi riportati sul sito sono Godfall Challenger Edition, Mortal Shell e LEGO DC Super-Villains. Ovviamente per il momento non abbiano ancora la certezza che saranno effettivamente questi i videogiochi che arriveranno il prossimo mese per gli abbonati al servizio. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che i giochi offerti con il servizio in abbonamento con Playstation Plus questo mese sono The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition, Until You Fall, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble e Knockout City .