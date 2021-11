Il volantino attivato da Euronics nel periodo corrente, spinge gli utenti a decidere di acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, avendo comunque la certezza di godere di un risparmio che supera quanto visto e proposto in passato.

Tutti i dispositivi che sono stati inseriti dall’azienda nella campagna, sono da considerarsi distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono no brand (solo per la telefonia mobile, ovviamente). Tale dicitura significa che gli aggiornamenti verranno rilasciati tempestivamente dal produttore, non da un qualsiasi operatore telefonico.

Correte il prima possibile sul nostro canale Telegram, sono finalmente disponibili i codici sconto Amazon ed una miriade di offerte speciali.

Euronics: ottime occasioni per tutti

Le occasioni disponibili nel volantino Euronics fino al 9 dicembre sono da far girare letteralmente la testa, anche agli utenti che vogliono acquistare uno smartphone di fascia alta, godendo di prestazioni da top di gamma assoluto. Il modello che ci sentiamo di consigliare direttamente è il Galaxy S21+, in vendita dalla primavera del 2021, il prodotto è stato fortemente scontato raggiungendo la cifra finale di soli 699 euro. Discorso simile per Oppo Find X3 Neo e Apple iPhone 12 Mini, acquistabili entrambi con un esborso massimo di 649 euro.

Coloro che invece vorranno puntare a prodotti decisamente più economici ed alla portata, potranno fare affidamento su Motorola Moto G50, Moto G10, Xiaomi 11T, Realme Narzo, Oppo A94, TCL 20L+, Realme GT Master Edition o Realme C11. La campagna promozionale abbraccia chiaramente anche tantissime altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo di aprire il prima possibile le pagine che trovate qui.