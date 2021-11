Il volantino che Bennet ha deciso di lanciare in occasione del Black Friday, riesce ancora una volta a distinguersi dalla massa, con prezzi sempre bassi e prodotti veramente scontatissimi, anche di qualità superiore agli altri.

La campagna si collega direttamente con le ultime promozioni dell’azienda, offrendo quindi disponibilità solo nei punti vendita, e promettendo un risparmio notevole nel momento in cui si volesse acquistare con rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, e pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Bennet: il Black Friday 2021 è finalmente arrivato

Le migliori offerte del volantino Bennet puntano direttamente verso l’alto, più precisamente verso prodotti dai prezzi ridotti rispetto ai listini originari, ma allo stesso tempo irraggiungibili per molti di noi. I due modelli in questione sono appunto Apple iPhone 12 e iPhone 13, al giorno d’oggi risultano essere in vendita a 749 e 899 euro, con garanzia di 24 mesi, 128GB di memoria interna e versione no brand.

Le alternative proposte dalla medesima campagna promozionale, puntano invece molto in basso, su modelli disponibili a meno di 249 euro, i quali coinvolgono Galaxy A22, Oppo A74 o anche Galaxy A03s, con prestazioni complessivamente adeguate per la fascia di prezzo di appartenenza, alle stesse condizioni della selezione precedentemente descritta.

Il volantino Bennet, lo ricordiamo, è attivo ovunque sul territorio nazionale, se volete approfondirne la conoscenza, scoprendo nel dettaglio quali sono tutti gli altri prezzi lanciati dall’azienda, dovete comunque ricorrere all’apertura delle pagine che trovate sul sito ufficiale.